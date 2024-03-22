Популярную блогершу арестовали за нападение на полицейского

Тиктокершу Габриэль Эган арестовали в США за нападение на полицейского

Популярную тиктокершу Габриэль Эган, на которую в соцсети подписано более четырех миллионов пользователей, арестовали в США за нападение на полицейского. Об этом сообщает Fox17.

По данным издания, блогершу задержали в ресторане в городе Нэшвилл. Полицию вызвала охрана заведения, которая задержала ее за агрессивное поведение по отношению к официантке. Отмечается, что Эган столкнулась с официанткой, когда та несла еду, а затем ударила ее по лицу.

Полицейские хотели арестовать тиктокершу за хулиганство, однако в процессе задержания девушка ударила головой одного из офицеров, из-за чего у него распухла губа. Кроме того, она пнула сотрудника полиции по бедру.

В итоге блогершу арестовали и обвинили в причинении телесных повреждений сотруднику службы экстренного реагирования. Официантка решила не выдвигать обвинений в адрес Эган.

Ранее сообщалось, что в США осудили за жестокое обращение с детьми блогершу Руби Фрэнки, снимавшую семейный контент. Ее приговорили к четырем тюремным срокам.