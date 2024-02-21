Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:01, 21 февраля 2024Интернет и СМИ

Снимавшую семейные видео блогершу осудили за жестокое обращение с детьми

Американскую YouTube-блогершу Руби Фрэнки осудили за жестокое обращение с детьми

Фото: Ron Chaffin / St. George News / AP

В США известную американскую YouTube-блогершу, мать шестерых детей Руби Фрэнки, снимавшую семейные видео, приговорили к четырем тюремным срокам за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщает The New York Times.

Приговор Фрэнки вынесли 20 февраля. Каждый из четырех тюремных сроков, назначенных блогерше, составит от 1 до 15 лет. Она будет отбывать их в тюрьме штата Юта.

По словам прокурора округа Вашингтон Эрика Кларка, Фрэнки обвиняется в том, что в период с мая по август 2023 года она создала для своих детей условия, которые не были пригодны для жизни. В частности, блогерша регулярно отказывала им в еде, не пускала их ночевать домой, а также запрещала общаться с другими людьми. Кроме того, Фрэнки избивала детей и заставляла их выполнять физические упражнения в сильную жару.

На суде Фрэнки согласилась с обвинениями, назвав их справедливыми.

Фрэнки арестовали в августе 2023 года. Это случилось после того, как один из ее детей вылез из окна дома и побежал к соседнему дому за помощью. По словам свидетелей, ребенок попросил у соседей еды и воды. Он выглядел истощенным, а на его конечностях были открытые раны. Позднее аккаунт Фрэнки на YouTube, куда она выкладывала ролики о воспитании детей, заблокировали.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Теперь пускай худеют». Володин заявил о возвращении России рыбы, десятилетиями поедавшейся англичанами

      Владельцы Qiwi-кошельков получат шанс на возврат средств

      Назван способ убрать со стола следы от чашек

      Пассажир показал разрушающееся крыло самолета и рассмешил пользователей сети

      Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском селе

      Путин похвалил и поблагодарил Додика

      Снимавшую семейные видео блогершу осудили за жестокое обращение с детьми

      В Госдуме высказались о возможной денонсации договора о шельфе между СССР и США

      Режиссер Грета Гервиг стала женщиной года по версии Time

      Великобритания ввела санкции против тюремщиков Навального

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше