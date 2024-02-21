Снимавшую семейные видео блогершу осудили за жестокое обращение с детьми

Американскую YouTube-блогершу Руби Фрэнки осудили за жестокое обращение с детьми

В США известную американскую YouTube-блогершу, мать шестерых детей Руби Фрэнки, снимавшую семейные видео, приговорили к четырем тюремным срокам за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщает The New York Times.

Приговор Фрэнки вынесли 20 февраля. Каждый из четырех тюремных сроков, назначенных блогерше, составит от 1 до 15 лет. Она будет отбывать их в тюрьме штата Юта.

По словам прокурора округа Вашингтон Эрика Кларка, Фрэнки обвиняется в том, что в период с мая по август 2023 года она создала для своих детей условия, которые не были пригодны для жизни. В частности, блогерша регулярно отказывала им в еде, не пускала их ночевать домой, а также запрещала общаться с другими людьми. Кроме того, Фрэнки избивала детей и заставляла их выполнять физические упражнения в сильную жару.

На суде Фрэнки согласилась с обвинениями, назвав их справедливыми.

Фрэнки арестовали в августе 2023 года. Это случилось после того, как один из ее детей вылез из окна дома и побежал к соседнему дому за помощью. По словам свидетелей, ребенок попросил у соседей еды и воды. Он выглядел истощенным, а на его конечностях были открытые раны. Позднее аккаунт Фрэнки на YouTube, куда она выкладывала ролики о воспитании детей, заблокировали.