Известная в США блогерша годами рассказывала о счастье материнства, а за кадром истязала детей. Что творилось в ее доме?

Известную YouTube-блогершу из США Руби Фрэнки, снимавшую видео о жизни своей семьи и воспитании шестерых детей, арестовали и обвинили в жестоком обращении с несовершеннолетними. Фрэнки начала вести свой канал в 2015 году и с тех пор привлекла внимание миллионов зрителей. В роликах она вместе с супругом Кевином без прикрас демонстрировала свои будни и откровенно рассказывала как про счастливые моменты материнства, так и про неудачи и переживания детей. Еще за несколько лет до ареста многие зрители забили тревогу, заподозрив родителей в чрезмерной строгости к детям. Они пытались привлечь к этому внимание общественности и органов опеки, но их старания не увенчались успехом.

Сын Руби Фрэнки попросил у соседей еды и воды

30 августа в Департамент общественной безопасности городов Санта-Клара и Айвинс (штат Юта) поступил необычный звонок. Звонивший сообщил, что рядом с ним находится истощенный подросток, который нуждается в помощи. На теле несовершеннолетнего были открытые раны, а на его руках и ногах — обрывки скотча.

Подросток оказался 12-летним сыном знаменитой блогерши Руби Фрэнки. Он сбежал через окно из дома бизнес-партнерши его матери — Джоди Хильдебрандт — и попросил у соседей еды и воды. «Состояние несовершеннолетнего было настолько тяжелым, что врачи скорой помощи, осмотрев подростка, увезли его в больницу», — рассказали в департаменте. Там уточнили, что у подростка на теле были глубокие раны, похожие на следы от веревки.

Нагрянув домой к Хильдебрандт, полиция обнаружила там десятилетнюю дочь блогерши, которая была в таком же истощенном состоянии. Девочку тоже госпитализировали. Еще двоих несовершеннолетних детей Фрэнки передали органам опеки.

Дом, из которого сбежал сын Руби Фрэнки Кадр: NBC News / YouTube

Во время обыска полицейские нашли улики, указывавшие на то, что детей истязали дома. Фрэнки и ее подругу Хильдебрандт арестовали. Обеим женщинам предъявили обвинение в шести случаях насилия над детьми с отягчающими обстоятельствами. По каждому из них им грозит лишение свободы сроком до 15 лет и штраф до 10 тысяч долларов.

Каждую обвиняют в причинении или же дозволении нанесения жертвам серьезного вреда тремя разными способами. Первый — комбинация многочисленных физических повреждений, или же пытка. Второй — голодание или недоедание, создающее угрозу жизни. Третий — причинение серьезного эмоционального вреда

окружной прокурор

И Фрэнки, и Хильдебрандт отказались говорить с полицейскими и попросили адвокатов.

Дружная семья напоказ

Руби Фрэнки начала регулярно публиковать видео о своей семье примерно в 2015 году. Ее YouTube-канал назывался 8 Passengers — то есть «Восемь пассажиров» (судя по всему, в названии обыгран тот факт, что в семье Фрэнки восемь человек: двое родителей и шестеро детей). Фрэнки заявляла в начале YouTube-карьеры, что с помощью своего блога она хочет поддержать женщин, которые сталкиваются с трудностями материнства, и показать им, что «свет в конце тоннеля есть».

Ее первые ролики едва ли походили на продуманный и смонтированный контент: они были похожи скорее на личную коллекцию семейных видео. К примеру, в одном из самых первых видео Фрэнки показала вечеринку, на которой узнала пол своего младшего ребенка — дочери Евы. Блогерша демонстрировала подписчикам типичные будни семьи: походы с детьми к доктору или в зоопарк, прогулки, шопинг.

Чад и Руби Фрэнки Кадр: The narc ALERT / YouTube

В 2010-х семейные видеоблоги были на пике популярности: новые каналы множились как грибы после дождя, а самые популярные за неделю могли набрать по полумиллиарда просмотров на YouTube. Так что, несмотря на отсутствие тщательного монтажа и нехитрый характер роликов, канал Руби Фрэнки быстро нашел свою аудиторию.

Я очень быстро осознала, что люди заинтересованы в том, чтобы узнать, как нужно вести себя с детьми. Блог стал для меня платформой для преподавания, для демонстрации материнства на практике и силы материнства

Руби Фрэнки YouTube-блогерша

В дальнейшем навыки Фрэнки в редактуре видео улучшились, однако суть контента осталась той же: она по-прежнему просто показывала жизнь своей семьи. Подписчики канала могли узнать, что одной из ее дочерей поставили брекеты, другую плохо постригли в парикмахерской, а младший сын внезапно употребил бранное слово. Руби в роликах выглядела как любящая и заботливая, но в то же время строгая мать. Нередко она снимала на камеру воспитательные беседы с детьми. Однако в большинстве случаев у зрителя создавалось впечатление, что Фрэнки — обычная семья, в которой нет каких-то очевидных острых проблем.

К 2019 году на канал подписался практически миллион пользователей.

К этому моменту старшие дети блогерши — Шери и Чад — завели собственные YouTube-каналы, где публиковали лайфстайл-видео. А спустя несколько лет на основной аккаунт семьи подписались уже 2,5 миллиона человек. Правда, причиной такого роста популярности послужил не только легкий для восприятия и близкий каждому контент, но и скандалы вокруг воспитательных методов Фрэнки.

Кевин и Руби Фрэнки Кадр: Good Morning America / YouTube

Руби Фрэнки критиковали за излишнюю жесткость в воспитании

«Мне только что написала воспитатель Евы. Она сказала, что Ева сегодня не взяла свой обед, и спросила, не могла бы я привезти его (...). Я в ответ написала, что обед Евы — это ее ответственность», — так звучали слова блогерши в видео, которое оставило одно из главных пятен на ее репутации. В нем мать также понадеялась, что никто не поделится едой с ее дочерью — судя по всему, чтобы ребенку запомнился этот урок. Ролик был снят в 2019 году. Еве на тот момент было пять или шесть лет, она ходила в детский сад.

Другой скандал вокруг семьи разгорелся, когда Фрэнки объявили, что отправили своего сына Чада в лагерь для трудных подростков, в котором ему предстояло жить на природе. Руби и Кевин объяснили свое решение проблемным поведением юноши и отметили, что ранее его исключили из школы. Тем не менее многие зрители беспокоились за Чада: они выразили уверенность в том, что условия проживания в лагере чересчур суровые, что едва ли поспособствует позитивным переменам

Однако сильнее всего пользователей сети разозлил выпущенный в 2020 году ролик, в котором Чад — уже после возвращения из лагеря — рассказал, что родители в качестве наказания отобрали у него кровать. Кара обрушилась на юношу за то, что он разыграл своего младшего брата, солгав ему о поездке в Диснейленд. «У меня отняли спальню на семь месяцев (...). Я с октября спал в кресле-мешке», — сказал Чад в ролике, в котором они с матерью и сестрой обсуждали наказания в их семье.

В том же видео выяснилось, что за плохое поведение Руби и Кевин отбирали у детей гаджеты на длительное время: так, у Чада больше года не было доступа к его телефону. «Мы забрали телефон у [нашей дочери] Эбби в ноябре… И, возможно, мы его не вернем», — также заявила блогерша. Многих пользователей напугали и признания ее детей в том, что у них нет друзей.

Если мы что-то забираем у детей в нашем доме, то делаем это потому, что они показали, что недостаточно ответственны, чтобы обладать этим. Но если дети потом начинают вести себя хорошо, то мы не сразу отдаем им то, что забрали. Это должно длиться минимум шесть месяцев

Руби Фрэнки YouTube-блогерша

«Это самое настоящее эмоциональное насилие, нельзя так поступать», «Я был не самым послушным ребенком, но у меня всегда была своя комната в доме. Как вообще можно лишить ребенка спальни и кровати?!» — возмущались пользователи сети. Саму блогершу они называли безумной, токсичной и помешанной на контроле.

Именно после этого семью Фрэнки начали активно критиковать в сети. Им сразу же припомнили другие ситуации, когда поведение родителей было похоже на абьюз по отношению к детям. Пользователи начали искать в старых видео другие компрометирующие поступки Руби и публиковали целые подборки с ними. К примеру, они показали отрывок из видео, в котором Руби грозит лишить детей «привилегии есть ужин», если они продолжат баловаться. На суд зрителей был вынесен и ролик, где мать пригрозила младшей дочке, что отрежет голову ее игрушке, если ребенок продолжит резать ее вещи.

В попытках наказать Фрэнки зрители создали онлайн-петицию, призывающую органы опеки обратить внимание на ситуацию в семье. Органы опеки в итоге посетили семью, но расследование было закрыто, так как озвученные в жалобе обвинения в адрес Фрэнки не подтвердились.

Блогерша с мужем комментировали самые нашумевшие видео: они заверяли, что их слова были вырваны из контекста, а в реальности дела обстояли не так плохо, как это выставляли в сети. Их усилия помогали мало: блог вовсю терял не только позитивный имидж, но и спонсоров.

Спустя какое-то время Руби перестала вести канал. Позднее он был удален с YouTube. Летом 2022 года блогерша присоединилась к бизнесу Джоди Хильдебрант — компании ConneXions, оказывающей психологическое консультирование. Она выступала в качестве коуча и нередко появлялась в совместных роликах с Хильдебрандт на YouTube. В них Фрэнки высказывалась на разные темы, касающиеся психологии и человеческого взаимодействия — гнева, обмана, доверия, а также правильного воспитания детей

Хотя в 2022 году скандальная слава Фрэнки несколько поутихла, некоторые продолжали пристально следить за деятельностью семьи, в частности Руби. Ее новое увлечение также вызвало волну критики: в сети сочли, что деятельность ConneXions напоминает скорее культ, чем обычные тренинги и уроки личностного роста. Масла в огонь подлил тот факт, что после того как Фрэнки стала активней сотрудничать в ConneXions, ее дочь Шери, которой тогда было 19 лет, прекратила общение с семьей, о чем заявила публично. Девушка пояснила, что сообщество ConneXions в какой-то момент стало приобретать все более радикальный характер.

Руби Фрэнки угрожала дочке отрезать голову ее игрушке Кадр: Cece Spills / YouTube

Близкие Руби Фрэнки обрадовались ее аресту

«Наконец-то», — этими словами на арест блогерши отреагировала ее дочь Шери. Комментируя произошедшее, девушка заявила, что справедливость наконец-то восторжествовала. ‹Мы годами пытались обратить на это внимание полиции и органов опеки. Мы очень рады, что они наконец решили вмешаться», — написала она в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Аресту Фрэнки обрадовались и ее сестры — тоже блогерши. «Руби нужно было арестовать», — заявили в своей публикации в Instagram Элли Мехам и Джуди Деру.

В течение последних трех лет мы не говорили о нашей сестре Руби Фрэнки ради ее детей. Но вне публичного поля мы делали все, что могли, чтобы ее дети были в безопасности

Элли Мехам и Джуди Деру сестры блогерши Руби Фрэнки

Муж блогерши Кевин Фрэнки не комментировал ситуацию. Однако его адвокат сообщил, что его клиент намерен сам заботиться о детях. Он также заверил, что Кевин не жил с женой и детьми, поэтому не знал о жестоком обращении с ними. СМИ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник заявили, что Руби еще в 2022 году выгнала супруга из дома.

Об аресте блогерши также высказались двое ее соседей. Они признались, что давно беспокоились о детях Фрэнки и после ее ареста наконец смогли вздохнуть спокойно.

Соседи обвинили Руби в том, что она не давала детям еды в качестве наказания. Кроме того, по их словам, она могла неделями отсутствовать дома, оставляя детей одних. «Я помню, как в каком-то году она лишила детей Рождества. Она говорила что-то вроде "они не раскаялись должным образом" — это мормонское выражение, означающее "они грешат". Это просто полное безумие», — также рассказал один из соседей. По словам местных жителей, они ранее обращались в Службу по делам семьи и ребенка и в полицию с жалобами на блогершу

Однако наибольшее ликование новость вызвала в соцсетях. «Никогда не думала, что доживу до дня, когда Руби Фрэнки арестуют за насилие над детьми. Это потрясающе», «Мы и так знали, что она жестко ведет себя с детьми и эксплуатирует их… Боже мой, надеюсь, она будет гнить в тюрьме, а эти ребятки сейчас здоровы и в безопасности», — радовались пользователи Twitter. На YouTube в комментариях к новостям об аресте Фрэнки многие также возмущались тем, что полиция не проявила должного внимания к семье ранее. «Она садистка», «Посадите этих монстров за решетку», — писали они.