Граффити в честь дня рождения Путина появились в Европе

В европейских городах появились граффити с изображением Владимира Путина. Рисунки замечены в Париже, Барселоне и Берлине, сообщает в субботу, 7 октября, РИА Новости.

Парижский художник Skame Retors стилизовал рисунок под советский плакат авангардиста Александра Родченко и подписал граффити: «Миротворец, с днем рождения».

Автор рисунка в Барселоне неизвестен. Он изобразил президента России подмигивающим и оставил две надписи: на испанском — «С днем рождения, Владимир Путин!» и на английском — «Каждый человек имеет право на самоопределение».

В Берлине другой неизвестный художник нарисовал российского президента сидящим в кожаном кресле в окружении белых голубей и сопроводил граффити строчками из «Оды к радости» Шиллера — гимна Евросоюза: «Ты сближаешь без усилья/ Всех разрозненных враждой,/ Там, где ты раскинешь крылья,/ Люди — братья меж собой».

Граффити с поздравлением также появилось в Дамаске и нескольких городах России.

— Президент РФ 2018 (@PutinGo2018) 07 октября 2017, 07:37

2 дня на сведём воздухе с крутейший @zeega и вот результат! 💪🏽🇷🇺 #federal_approwed #путин #сднемрождения A post shared by Maks_federal (@maks_federal) on Oct 7, 2017 at 1:26am PDT

Владимир Владимирович теперь зорко наблюдает по ул.Садовая в Кашире -2 ✌ #Путин #скоровыборы A post shared by Lyudmila Vinokurova ♋ (@vinokurovalyudmila) on Oct 7, 2017 at 1:53am PDT

Это не первые подобные поздравления российского лидера с помощью граффити. Так, ранее на стенах домов в Берлине, Амстердаме, Париже, Барселоне, Мадриде и Лондоне были созданы аналогичные рисунки, где художники отобразили миротворческую миссию российского президента в урегулировании сирийского конфликта.

В субботу Владимир Путин отмечает 65-летие. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент проведет день рождения за работой.