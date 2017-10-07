Интернет и СМИ
 

Клип с Путиным, Меркель, Трампом и Обамой ворвался в тренды YouTube

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Канал «Кухня Продакшн» на YouTube выпустил музыкальный ролик в честь дня рождения президента России Владимира Путина. В основе видео — переделанная песня Егора Крида и Molly (Ольга Серябкина) «Если ты меня не любишь».

Герои клипа поют и танцуют в масках — на кадрах появляются персонажи, изображающие Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель, нынешнего и бывшего лидеров США Дональда Трампа и Барака Обаму, президента Франции Эммануэля Макрона и его жену Брижит, и другие. Ролик собрал почти миллион просмотров и расположился на первом месте в трендах YouTube.

7 октября Путину исполнилось 65 лет. Ранее его поздравили лидеры зарубежных стран и российские чиновники. В нескольких городах мира и в России появились граффити с изображением главы государства.

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