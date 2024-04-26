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04:29, 26 апреля 2024Мир

Госсекретарь США встретился с главой МИД Китая

Госсекретарь США Блинкен провел встречу с главой МИД Китая Ван И в Пекине

Фото: Wolfgang Rattay / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Подробности их беседы пока не раскрываются.

Блинкен прибыл в Китай 24 апреля. В ходе своего визита он намерен обсудить конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, он также планирует поговорить о Тайване и нелегальных поставках наркотиков в США.

В свою очередь МИД КНР заявил, что главной темой станет вопрос, являются ли США и Китай противниками.

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      Марина Совина
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