Госсекретарь США обсудит в Китае наркотики и Россию

Госдеп США: Блинкен в Китае проведет переговоры о России, Тайване и наркотиках

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Китай проведет переговоры о конфликте между Россией и Украиной, а также о нелегальных поставках наркотиков в США. Об этом сообщил Госдепартамент США.

«Госсекретарь встретится со старшими должностными лицами КНР в Шанхае и Пекине, чтобы обсудить ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая кризис на Ближнем Востоке, войну России против Украины», — заявили в Госдепе.

В сообщении ведомства также указано, что Блинкен обсудит текущую работу по выполнению «обязательств, взятых президентами Байденом и Си на Вудсайдском саммите в ноябре, по возобновлению сотрудничества в области борьбы с наркотиками».

Визит Блинкена в Китай продлится с 24 по 26 апреля. Представитель МИД КНР заявил, что главным на переговорах будет вопрос, являются ли США и Китай противниками.