В США анонсировали визит Блинкена в Китай

В Госдепартаменте сообщили о визите Блинкена в Китай 24-26 апреля

Госсекретарь США Энтони Блинкен 24-26 апреля посетит с визитом Китай. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, пишет РИА Новости.

Блинкен встретится с китайскими коллегами, в том числе с министром иностранных дел КНР Ван И. Ожидается, что стороны обсудят кризис на Ближнем Востоке, «провокации» Китая в Южно-Китайском море. «Он встретится с высокопоставленными чиновниками КНР как в Шанхае, так и в Пекине», — сказал представитель Госдепартамента.

Также отмечается, что Блинкен намерен выразить озабоченность по целому ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Ранее Блинкен заявил, что китайские предприятия являются главным поставщиком военно-промышленного комплекса России. По словам американского дипломата, Китай поставляет России товары двойного назначения, станки и полупроводники.