Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 19 апреля 2024Мир

США назвали Китай главным поставщиком ВПК России

Reuters: госсекретарь США Блинкен назвал Китай главным поставщиком ВПК РФ

Фото: РИА Новости

Китайские предприятия являются главным поставщиком военно-промышленного комплекса (ВПК) России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует Reuters.

По словам американского дипломата, Китай поставляет России товары двойного назначения, станки и полупроводники. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не располагает информацией о прямых поставках оружия со стороны Пекина.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Пекин направлял ресурсы для модернизации российского ВПК.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Командир спас летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22. Он принудительно катапультировал их, а сам остался в самолете

      Великобритания выделила 187 миллионов долларов на украинскую энергетику

      Собчак раскритиковала Карлсона за вопросы на интервью с Дуровым

      Страны G7 выразили обеспокоенность из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

      Допрос расправившегося с москвичом из-за парковки мигранта попал на видео

      Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родителям

      Шольц сравнил Украину с поливом растений

      Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру ужесточили обвинение

      Квартира россиян сгорела из-за холодильника

      Нетаньяху напомнил Бербок о нацизме во время ссоры из-за Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше