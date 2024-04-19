США назвали Китай главным поставщиком ВПК России

Reuters: госсекретарь США Блинкен назвал Китай главным поставщиком ВПК РФ

Китайские предприятия являются главным поставщиком военно-промышленного комплекса (ВПК) России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует Reuters.

По словам американского дипломата, Китай поставляет России товары двойного назначения, станки и полупроводники. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не располагает информацией о прямых поставках оружия со стороны Пекина.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Пекин направлял ресурсы для модернизации российского ВПК.