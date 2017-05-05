В сети поверили в фейк о замазанной саудовским ТВ голове Меркель

Пользователи социальных сетей поверили в историю о том, что государственное телевидение Саудовской Аравии замазало непокрытую голову канцлера Германии Ангелы Меркель, встретившейся 1 мая с королем Сальманом бен Абделем Азиз аль-Саудом. В соцсетях растиражировали фейковый кадр из сатирического Facebook-аккаунта, пишет Inews.co.uk и другие СМИ.

«Просто для забавы», — написал автор профиля спустя несколько дней после визита Меркель и прикрепил фото, на которой волосы канцлера скрыты пикселями.

Спустя некоторое время этот же снимок появился в Twitter-аккаунте ливанского политолога, на который подписаны больше 70 тысяч микроблогеров. Твит моментально приобрел вирусный эффект. Публикацией поделились десятки тысяч пользователей.

Среди комментариев к твиту встречались такие записи, как «было бы смешно, если бы не было правдой». Журналисты отмечают, что читатели даже не обратили внимание на то, что распространяемый кадр не был показан по телевидению — это снимок агентства Reuters, который ранее уже публиковали мировые СМИ.