Девушки в хиджабах спели о мусульманских стереотипах

Видео: majedalesa / YouTube

Пародийный клип саудовской группы Majedalesa заставил пользователей сети поверить в то, что жители Саудовской Аравии тоже могут веселиться. Ролик был опубликован на YouTube-канале музыкального коллектива.

На видео, которое за четыре дня набрало более 940 тысяч просмотров, три женщины в хиджабах исполняют заводную поп-песню о стереотипах. В основном музыканты высмеивают образ мусульманской девушки, которой запрещено показывать лицо и садиться за руль автомобиля — они катаются на скейтбордах, играют в баскетбол и боулинг на улицах Саудовской Аравии.

В Twitter отметили, что саудовцы, несмотря на строгие правила и стереотипы, на самом деле очень веселые люди. «Обожаю молодое поколение жителей Саудовской Аравии», — заявил пользователь с ником Hammonda1.

«Эти саудовские артисты просто чудесные. И тут совсем неважно знание языка, чтобы понять концепт клипа», — заметил другой.