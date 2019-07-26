Выявлены злоупотребления законом о фейковых новостях

Применение законов о фейковых новостях и госсимволах началось со злоупотребления ими на местах, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Леонид Левин. Его цитирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Мы проанализировали первую статистику, которая была, и она говорит о том, что [имеют место] попытки возбуждения административных дел не только со стороны губернаторов или мэров, но и со стороны полиции или даже сотрудников ГАИ», — сказал Левин.

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Это совсем не то, для чего принимался закон, посетовал он. По мнению парламентария, одним законом невозможно победить индустрию фейковым новостей.

«Человек сам решает, что ему и откуда читать. Это проблема огромного массива информации, который обрушивается на нашу голову», — цитирует его «Политика сегодня».

Напомним, в марте 2019 года вступил в силу закон о наказании за распространение фейковых новостей. За публикацию заведомо недостоверной информации граждане будут оштрафованы на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 60 до 200 тысяч рублей, юридические — от 200 до 500 тысяч рублей. СМИ, опубликовавшие фейк-ньюс, должны незамедлительно ее удалить по запросу Роскомнадзора, иначе будут немедленно заблокированы.

Закон о фейковых новостях было принят в середине марта. Он запрещает распространение недостоверной общественно значимой информации. Нарушившим требования ресурсам грозит блокировка, для физических лиц предусмотрен штраф. За исполнением закона следят Генпрокуратура и Роскомнадзор.

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