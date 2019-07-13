Названы определяющие опасные фейковые новости органы власти

Генеральная прокуратура России установила круг органов власти, уполномоченных определять общественно опасные фейковые новости. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это МВД, Роскомнадзор и прокуроры. Разъяснения Генпрокуратуры относятся к пакету законов, запрещающих распространение в интернете недостоверной информации, подписанному президентом России Владимиром Путиным 18 марта 2019 года. Эти законы вводят запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, или так называемых «фейковых» новостей (fake-news).

«Перечень органов, определяющих достоверность информации, зависит от каждого отдельно взятого прецедента, и в этой связи не может быть конкретным», — пояснил представитель пресс-службы Генпрокуратуры. Решения об ограничении доступа к информации, распространяемой с нарушением закона, будут принимать Роскомнадзор и МВД как органы, уполномоченные возбуждать дела об административных правонарушениях по частям 9-11 статьи 13.15 КоАП РФ. Также этим правом наделены прокуроры при направлении требований о блокировке интернет-ресурсов в Роскомнадзор.

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Подготовка требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам возложено на управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры. Учреждение должно подготовить такое требование не позднее трех рабочих дней после поступления материалов о нарушении соответствующего закона.

Прокуроры имеют право самостоятельно принимать решения об ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации и в отсутствие постановлений по административным делам по статье 13.15 КоАП РФ, а также запрашивать сведения, подтверждающие выводы о факте распространения такой информации.

Законы о запрете в интернете недостоверной информации вступил в силу в Российской Федерации в конце марта. За распространение фейков, приведшим к массовым беспорядкам и гибели людей, гражданам грозит штраф от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Тем, кто выражает в интернете «явное неуважение» к обществу, органам власти и государственным символам, делая это «в неприличной форме», грозят штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей и административные аресты при повторном нарушении.

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