Главы мировых информагентств признали борьбу с фейками основным вызовом СМИ

Главы крупнейших мировых информагентств обсудили важность борьбы с фейковыми новостями в современном мире. Эта проблема была затронута во время дискуссии «Медиа в мировых конфликтах. Участники или наблюдатели?», состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Основные тезисы встречи приводит ТАСС.

По мнению руководителя американского агентства Associated Press Гэри Прюитта (Gary Prewitt), большинство людей в настоящий момент ценит факты. Он посоветовал коллегам обращать на них особое внимание и не занимать чью-то сторону. Прюитт считает, что объективность позволит СМИ не дать людям уйти за информацией в социальные сети, которые привлекают большую аудиторию оперативностью.

Генеральный директор агентства France-Presse Фабрис Фрис (Fabrice Fries) и руководитель международного департамента испанского агентства EFE Хосе Мануэль Санс (José Manuel Sanz) рассказали, что уже создали в своих организациях специальные отделы, занимающиеся перепроверкой фактов.

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Санс также обратил внимание на необходимость объяснительной журналистики, которая должна помочь читателю разобраться в ситуации. Кроме того, Фрис подчеркнул важность поддержки масштабной сети корреспондентов, которые способны освещать события, происходящие практически во всех уголках мира.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил, что при правильном подходе СМИ могут предотвратить назревающий конфликт. «Как показывает практика, СМИ способны охватить массовую аудиторию, разбросанную по разным регионам, и сделать их прямыми участниками этого процесса миростроительства, непосредственно вовлечь», — объяснил он роль журналистов в настоящий момент.

По словам генерального директора Albanian Telegraphic Agency (ATA) Армелы Красници (Armela Krasniqi), фактчекинг должен быть для СМИ более приоритетным, чем скорость распространения информации.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития».

В марте 2019 года президент России Владимр Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. В соответствии с ним в России запрещено распространять информацию, которую признают недостоверной. Таковой являются новости, которые через искажение фактов создают угрозы обществу.

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