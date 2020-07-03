Путин призвал в Россию мигрантов

Российскую экономику, испытавшую удары от пандемии коронавируса и падения цен на нефть, задумали восстановить с помощью мигрантов. Страна заинтересована в притоке гастарбайтеров. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По словам президента, в стране скоро не будет хватать рабочих рук, что станет серьезным ограничителем экономического роста. «Россия нуждается в притоке новых граждан», — констатировал он. «Конечно, если речь идет о наших соотечественниках, носителях русского языка и русской культуры, мы вдвойне-втройне заинтересованы в притоке именно таких людей», — добавил Путин.

Одновременно президент призвал учитывать состояние рынка труда в различных регионах, чтобы «приток мигрантов не нарушал права граждан России».

Ранее президент называл миграцию как один из способов решения демографической проблемы в стране. Он отмечал, что людям, которые приехали с Украины или из Белоруссии, проще, так как они знают русский язык и культуру. Мигрантам из Средней Азии, по мнению главы государства, сложнее, поэтому там стоит открывать школы и филиалы российских вузов.

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