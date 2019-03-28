Власти Якутии опровергли введение запрета на работу для киргизов

Запрет на работу в Якутии для мигрантов не распространяется на граждан Киргизии, Армении и Белоруссии и не связан с прошедшими в республике антимигрантскими митингами и визитом президента России Владимира Путина в Киргизию. Об этом «Говорит Москва» сообщили в аппарате главы региона Айсена Николаева.

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«Они [мигранты] так и будут работать, указ касается только патентов. Под него не попадают высококвалифицированные специалисты и граждане Евразийского союза: Киргизии, Армении, Белоруссии. Это только патенты по упрощенной системе. Разрешение на работу в должном порядке они могут получать», — пояснил собеседник радиостанции.

В аппарате отметили, что подобный запретительный указ был принят в 2018-м сроком на год. В нынешнем его варианте список профессий практически не изменился, добавлена только научная деятельность.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, запрещающий мигрантам работать в 33 видах экономической деятельности — в частности, на транспорте, в торговле, производстве продуктов, напитков и одежды.

17 марта в столице региона Якутске прошел стихийный антимигрантский митинг после того, как местная жительница была изнасилована мигрантом из Киргизии. На следующий день на встречу с чиновниками пришло несколько тысяч недовольных горожан. Мигранты жаловались на угрозы, преследования и избиения, отказывались выходить на работу.

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