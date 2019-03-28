Мигрантам в Якутии запретили торговать и возить пассажиров

Мигрантам в Якутии запретили торговать, возить пассажиров, заниматься производством продуктов, напитков и одежды. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Документ опубликован на сайте правительства республики.
Запрет распространяется на 33 вида экономической деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной, научной и технической деятельности, по операциям с недвижимостью, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг. В 2019 году иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании патентов, не смогут работать в области права, инженерно-технического проектирования, бухгалтерского учета, а также в сфере разработок и научных исследований.