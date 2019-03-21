Глава Якутии назвал истерией информацию о погромах мигрантов

Глава Якутии Айсен Николаев опроверг информацию о погромах и транспортном коллапсе в республике после изнасилования местной жительницы мигрантом из Киргизии. Об этом чиновник написал на своей странице в Instagram.

«Истерия, нагнетаемая сейчас некоторыми неадекватными пользователями соцсетей о якобы погромах и транспортном коллапсе, не соответствует действительности», — подчеркнул Николаев.

По его словам, «стройки, транспорт, торговые центры» работают во всей республике. Ситуация в Якутске стабильная «после задержания пары провокаторов». При этом чиновник признал, что в последние дни часть мигрантов, опасаясь за свою безопасность, не вышли на работу, в том числе водители автобусов. Работали не все овощные ларьки.

Николаев подчеркнул, что власти принимают «усиленные меры» только против нелегального бизнеса и нелегальной миграции. Соблюдающие российское законодательство мигранты «находятся под его защитой так же, как и российские граждане».

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«Могу повторить, что мы не выступаем против представителей киргизской или какой-то другой национальности, мы против преступности, какой бы национальности она ни была. И не можем допустить, чтобы одно преступление привело к межнациональной розни», — заверил глава Якутии, выразив уверенность, что жители республики не дадут втянуть себя «в игры сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки в стране».

Николаев также сообщил, что за последние дни получил «сотни комментариев и личных сообщений от жителей Киргизии с извинениями за преступление, совершенное в Якутии их земляком».

Ситуация в Якутске обострилась после того, как 17 марта мигрант из Киргизии затащил в машину местную жительницу, изнасиловал и отвез знакомым в автомобильную мастерскую. Информация о случившемся вызвала стихийный митинг в центре Якутска.

На следующий день несколько тысяч горожан провели собрание в местном спорткомплексе. Перед якутянами выступили мэр и глава республики, однако они не смогли успокоить людей. Начались нападения на мигрантов, оскорбления и угрозы в их адрес. В сети стали рассылаться ксенофобские сообщения. Толпа в Якутске штурмовала мечеть.

Все это привело к тому, что мигранты испугались выходить на работу, а в республику приехала делегация представителей посольства Киргизии. Подозреваемые в изнасиловании арестованы. При этом, по данным Следственного комитета, абсолютно большинство таких преступлений в Якутии за последние два года было совершено местными жителями.

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