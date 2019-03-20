Власти нашли объяснение антимигрантским настроениям россиян

Волна антимигрантских настроений в Якутске имеет преимущественно экономические, а не националистические предпосылки. Об этом в ходе встречи с делегацией Киргизии заявила глава Якутска Сардана Авксентьева. Ее слова приводит пресс-служба Окружной администрации города.

По словам Авксентьевой, экономическая ситуация в стране в целом, рост цен, низкие доходы у большой части населения, высокий уровень безработицы вызывают недовольство значительной части общества, которое выплеснулось после изнасилования якутянки. Глава города отметила, что в здании автосервиса, куда насильно привезли потерпевшую, работали десять граждан из стран ближнего зарубежья. Пятеро из них находились в стране нелегально и не имели права работать.

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18 марта якутские власти провели многотысячное собрание по вопросу борьбы с нелегальной миграцией. На мероприятии глава республики Айсен Николаев пообещал усилить контроль за приезжими работниками из-за изнасилования якутянки. После этого жители Якутии начали рассылать антисемитские и антимигрантские сообщения. В полиции отчитались о задержании нескольких провокаторов.

Собранию предшествовал митинг горожан — около 200 человек собрались на Комсомольской площади города после сообщений об изнасиловании женщины несколькими мигрантами из Киргизии. По данным Следственного комитета, один из подозреваемых в совершении преступления задержан.

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