Власти ответили на слухи о массовых расправах над мигрантами в Якутии

Информация об убийстве в Якутске трех граждан стран Средней Азии и госпитализации более 20 человек с увечьями не соответствует действительности, заявили в пресс-службе МВД по Якутии. Об этом сообщает SakhaLife.Ru.

Соответствующие слухи распространялись в социальных сетях на фоне ситуации с изнасилованием мигрантами из Киргизии местной жительницы. Также об избиении пятерых киргизов 19 марта рассказал «Радио Азаттык» лидер киргизской диаспоры в Якутске Жазбек Бекболиев. Он призвал соотечественников не выходить на улицу и признал, что киргизская молодежь, «как только немного заработает, сразу начинает выпивать и вот так позорит нас».

Помимо этого, якутская полиция, как передает РИА Новости, задержала мужчину, который ходил с пистолетом, и возбудила против него уголовное дело. Наказаны и два нарушителя, один из них стрелял из автомата со словами «Якутия рулит!», а второй снимал это на видео. Их привлекли к административной ответственности.

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Правоохранительные органы также задержали группу местных жителей, устроивших погромы овощных киосков, в которых работают мигранты. На преследования жаловались и сами приезжие.

Волна антимигрантских настроений поднялась в Якутии после устроенного властями многотысячного собрания по вопросу борьбы с нелегальной миграцией. На мероприятии глава республики Айсен Николаев пообещал усилить контроль за приезжими работниками из-за изнасилования якутянки, что, как утверждают в МВД, было неправильно интерпретировано некоторыми местными жителями. Собранию предшествовал стихийный митинг, на который вышли более 200 человек.

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