Арестованы соучастники похищения изнасилованной россиянки

Городской суд Якутска арестовал соучастников похищения изнасилованной местной жительницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Варвару Слепцову.

Арестованные заключены под стражу на время дополнительного расследования до 17 мая. Ранее также был арестован подозреваемый в изнасиловании — он признал вину и дал подробные показания.

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По данным следствия, 17 марта 23-летний мужчина силой затащил женщину в машину и отвез в сторону гаражей на улице Севастопольская. Там он изнасиловал женщину, после чего отвез ее в автомастерскую, где находились двое его знакомых. Пострадавшая дождалась, пока мужчины уснут, и сбежала.

Информация об изнасиловании жительницы Якутии гражданами Киргизии вызвала общественный резонанс. 18 марта местные власти провели многотысячное собрание по вопросу борьбы с нелегальной миграцией. На мероприятии глава республики Айсен Николаев пообещал усилить контроль за приезжими работниками. После его слов жители Якутии начали рассылать в соцсетях антисемитские и антимигрантские сообщения. В полиции отчитались о задержании нескольких провокаторов.

Глава Якутска Сардана Авксентьева объяснила, что волна антимигрантских настроений имеет преимущественно экономические, а не националистические предпосылки. Она отметила, что экономическая ситуация в стране вызывает недовольство у большей части общества, которое выплеснулось после изнасилования.

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