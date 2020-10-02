В Москве подвал многоэтажки превратили в незаконный хостел для мигрантов

В Москве на Гродненской улице подвал одного из многоквартирных домов превратили в незаконный хостел для мигрантов. Жители дома уже год жалуются во все инстанции, но безрезультатно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам жильцов многоэтажки, подпольная гостиница появилась втихую, а затем туда резко заселили «непонятных людей», которые «приходят-уходят, живут месяцами».

«Собственник появляется здесь изредка, денюжку собирает, узбеки выносят ему деньги. Тут не всегда узбеки бывают, бывают какие-то залетные люди. Когда мы зашли с участковым внутрь, на полу были разложены матрасы, тараканы кругом, полная веселуха. Там сплошная антисанитария, холодильник забит непонятной едой какой-то», — рассказал мужчина, живущий в доме.

«Здесь не было подводов к газу, это они сделали сами, причем подвели газ на обычные гибкие шланги, это никто не делает, это может взорваться. Также они произвели перепланировку подвала, теперь можно пройти с первого подъезда в третий, раньше такого не было», — добавил другой. Москвичи продолжают бороться с незаконным хостелом, но пока что обращения к чиновникам ни к чему не привели.

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