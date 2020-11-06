Подсчитаны масштабы оттока мигрантов из России

Масштабы оттока трудовых мигрантов в России увеличились, количество работников из других стран сократилось на четверть по сравнению с сентябрем 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчетность МВД. Число мигрантов в России составило 1,8 миллиона человек.

В ведомстве отметили, что год назад этот показатель был на 22,5 процента выше и держался на уровне более 2,3 миллиона. Сокращение произошло среди всех категорий мигрантов. Также, по информации МВД, сократилось количество действительных разрешений на работу, а число работающих в России граждан из стран Евразийского экономического союза снизилось на 26 процентов.

Самыми распространенными на рынке труда в России стали выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Украины, Азербайджана, Казахстана, Китая, Молдовы, Беларуси, Вьетнама и Турции.

Ранее в России задумались о введении норм, согласно которым работодатели при найме сотрудников на квалифицированную работу обязаны были бы отдавать предпочтение гражданам страны, а не иностранцам. Такое правило, по словам ведомства, обеспечит приоритет трудоустройства «национальных кадров на квалифицированные рабочие места».