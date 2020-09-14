Иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев для въезда в Россию

Министерство внутренних дел России разработало концепцию нового закона о мигрантах, которая предполагает, что иностранцы будут обязаны сдавать отпечатки пальцев для въезда в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, для иностранцев, желающих въехать на территорию России, будут предусмотрены прохождение дактилоскопии и фотографирования. Идентификация иностранных граждан будет осуществляться для предупреждения террористической угрозы и более тщательного миграционного контроля. Сдавать отпечатки пальцев иностранцы будут непосредственно в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России.

При этом в министерстве отметили, что, возможно, данная процедура будет распространяться только на гостей из отдельных государств.

Ранее власти России разрешили иностранцам, которые владеют недвижимостью в стране, выступать в качестве принимающей стороны и регистрировать у себя дома приезжих. Теперь собственник жилья, не имеющий российского паспорта, обязан в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении иностранного гражданина. Подать заявление можно как очно, обратившись в МФЦ, так и с помощью портала госуслуг.