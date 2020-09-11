В России предложили обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев

При нахождении в России больше 30 дней иностранцев могут обязать сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медобследование и получать ID-карты, в которых будут указаны данные о человеке и патенты на работу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленную МВД концепцию новой редакции закона о правовом положении приезжих в стране.

Предложенные ведомством нововведения будут касаться и высококвалифицированных работников, и мигрантов из безвизовых стран. Согласно новым правилам, они смогут менять цель въезда в Россию, не выезжая при этом из страны. Это поможет тем, кто не смог покинуть страну из-за пандемии или по другим причинам.

В МВД предложили заменить бумажные миграционные карты на электронные и позволить иностранцам пользоваться порталом госуслуг для оформления необходимых документов. Также в МВД анонсировали скорый отказ от разрешений на временное проживание. Вместо него могут появиться три режима: краткосрочное пребывание до 90 дней, долгосрочное пребывание и постоянное проживание.

Издание не уточняет сроки принятия поправок в закон.

В Минкомсвязи ранее собрались разработать платформу учета и оповещения мигрантов, которая позволит контролировать их перемещения.