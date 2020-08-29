В Госдуме призвали разрешить въезд иностранным студентам

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев призвал разрешить въезд в Россию иностранным студентам. Соответствующее обращение он направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову, передает РИА Новости.

В письме указывается, что депутату поступает большое количество обращений от иностранных обучающихся, особенно с гражданством СНГ. «Они будут вынуждены продолжать проходить обучение в дистанционной форме, что значительно снижает качество предоставляемых знаний по теоретическим дисциплинам, не дает возможности проводить практические занятия», —

подчеркнул Зайцев.

Кроме того, на профессорско-преподавательский состав ложится двойная нагрузка в связи с необходимостью дублировать учебную программу в дистанционный формат.

Парламентарий призвал ведомство совместно с координационным советом при правительстве по борьбе с распространением коронавируса предоставить иностранным студентам разрешение на въезд в Россию «с целью реализации полноценного и непрерывного процесса обучения со стороны российских вузов».

В марте российские власти ограничили въезд в страну для иностранных граждан и лиц без гражданства. В июле границу открыли иностранным гражданам, которые должны проходить лечение в российских медорганизациях или имеют близкого родственника, опекуна или попечителя, нуждающегося в уходе. В этот перечень не вошли иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах. Они могут въехать в Россию на тех же основаниях, что и остальные иностранцы.