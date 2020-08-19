Россиян предупредили о высоком конкурсе на поступление в вузы

Конкурс на поступление в российские вузы увеличился, несмотря на пандемию коронавируса. Приемная кампания в этом году прошла в дистанционном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по данным пресс-службы НИУ ВШЭ, в этом году на программы бакалавриата подали заявления на тысячу человек больше, чем в прошлом году. Кроме того, в НИУ ВШЭ возросло число заявлений на поступление от дипломатов Всероссийской олимпиады школьников: 493 в этом году против 276 в прошлом.

Самыми популярными направлениями в вузе стали «Прикладная математика и информатика», «Программная инженерия», и «Экономику». В РАНХиГС же наиболее востребованными оказались государственное и муниципальное управление, юриспруденция и международные отношения.

Ранее сообщалось, что в начале нового учебного года в российских вузах учащимся будут регулярно измерять температуру, а в самих учебных заведениях — дезинфицировать воздух. Для студентов, у которых есть хронические заболевания, получат возможность перейти на индивидуальные учебные планы. При этом иностранные студенты смогут вернуться на учебу только после двухнедельного карантина.