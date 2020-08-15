МГУ попал в топ-100 лучших университетов мира

Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) занял 93 место в институциональном рейтинге Academic Ranking of World Universities (ARWU). Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте Шанхайского рейтинга.

По сравнению с прошлым годом МГУ опустился на шесть позиций, но, несмотря на это, стал лидером среди российских вузов. В рейтинге по России второе место занял Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), а третье — Московский физико-технический институт (МФТИ).

Мировой рейтинг возглавил Гарвардский университет. За ним следуют Стэнфордский и Кембриджский университеты.

Список составляется ежегодно на основе таких критериев, как число лауреатов Нобелевской или Филдсовской премий среди выпускников и сотрудников, число высокоцитируемых исследователей и т.д.

Ранее Forbes опубликовал список лучших российских вузов. Его впервые возглавил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ»). Вторую строчку рейтинга занял МГУ, третью — МФТИ.