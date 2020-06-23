Опубликован рейтинг лучших российских вузов по версии Forbes

Лучшим российским вузом по версии Forbes впервые признан Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ»). Вторую строчку рейтинга занял Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), третью — Московский физико-технический институт (МФТИ). Рейтинг опубликован на сайте издания во вторник, 23 июня.

Из вузов, находящихся за пределами Москвы, лучший результат показал Уральский федеральный университет (УрФУ) — он стал четвертым в рейтинге Forbes. На пятом месте расположился Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». В десятку лучших вузов также вошли Московский государственный университет имени Баумана и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

Отмечается, что в этом году Forbes при подсчете рейтинга начал учитывать уровень заработной платы сотрудников вузов, долю иностранных преподавателей в штате и организацию зарубежных стажировок и совместные программы двойных дипломов с иностранными учебными заведениями. Кроме того, издание изменило отношение к метрике, которая отражает элитарность вуза по оценкам работодателей.

«Изменение методики повлекло за собой серьезные перестановки в рейтинге по сравнению с прошлым годом. В этом году рейтинг возглавила Высшая школа экономики. МГУ взлетел на вторую строчку — во многом благодаря тому, что получил наивысшие баллы от работодателей», — уточняет издание.

Ранее первым среди российских вузов стал МГУ имени Ломоносова, который занял 74-е место в рейтинге лучших университетов мира по версии Quacquarelli Symonds. В прошлом году московский университет был на 84-й строчке. С 2014 года вуз поднялся в списке на 46 пунктов и вошел в топ-75 по миру.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!