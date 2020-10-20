16-летняя россиянка сбежала от отчима-мигранта и рассказала о насилии

В Новосибирске 16-летняя местная жительница выпрыгнула из окна, спасаясь от отчима-мигранта. По словам девушки, мужчина совершал над ней развратные действия сексуального характера и угрожал убить ее. О случившемся рассказала местная правозащитница Анна Тажеева в разговоре с «Комсомольской правдой».

«Отчим подвергает ее сексуальным развратным действиям, не выпускает из дома, избивает ее. Они с матерью вместе сломали ей ключицу, отрезали волосы. Постоянно избивают, бьют головой о батарею», — рассказала правозащитница. По ее словам, пострадавшая даже не ходит в школу — после седьмого класса мать забрала ее и заставляет сидеть с детьми, убирать в доме и быть «секс-рабыней для отчима».

Сама девочка в опубликованном изданием видео рассказала, что отчим закрывался с ней в ванной, говорил, что сейчас они будут играть, и совершал развратные действия сексуального характера. Также она призналась, что мужчина пытался ее изнасиловать. По словам девочки, она пыталась объяснить матери, что отчим относится к ней не как к дочери, но та ничего не предпринимала. Она называла дочь шлюхой, верила, что та сама полезла к отчиму, и обращалась к гадалкам, чтобы проверить, девственница она или нет.

В ночь побега девочка выпрыгнула из окна в домашних тапочках, майке и штанах. «Отлеживалась в траве. Потом сбежала к знакомым волонтерам, у которых и находилась», — добавила Тажеева.

Ранее в квартире в центре Москвы двое мигрантов изнасиловали 14-летнюю девочку. С заявлением в полицию обратился отец школьницы. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Один из задержанных приехал из бывшей республики СССР.