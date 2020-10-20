Признания убийцы найденной в канаве восьмилетней россиянки сняли на видео

В Дагестане россиянин, арестованный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки, рассказал о расправе над ребенком. Видео с признаниями убийцы публикует Следственный комитете России на своем YouTube-канале.

На камеру 36-летний житель Левашинского района рассказал, как девочка спросила его, когда ее отпустят домой. В ответ мужчина пообещал, что на следующий день школьница вернется к матери, дал ей тарелку с едой и дождавшись, когда ребенок начнет есть, нанес три удара по голове.

О задержании подозреваемого сообщалось 18 октября. Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, вычислить мужчину удалось по сигналу мобильного телефона. В ходе расследования эксперты проверили активность телефонов в районе места преступления у более чем двух тысяч местных жителей. Подозреваемый, как выяснилось впоследствии, ранее уже попадал в поле зрения полиции в рамках расследования этого уголовного дела.

Восьмилетняя россиянка пропала 29 июля 2018 года. Она вышла из дома за хлебом и не вернулась. Тело ребенка обнаружили спустя более месяца в хозяйственной сумке серого цвета в сточной канаве. Установлено, что перед убийством девочку изнасиловали.