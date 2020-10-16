Арестован убийца найденной в канализации российской школьницы

В подмосковном Домодедове суд арестовал 20-летнего россиянина, который задушил школьницу и спрятал ее тело в канализации. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

На допросе молодой человек дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве.

По версии следствия, ночью 20-летний обвиняемый проводил время вместе с 15-летней школьницей на лавочке в одном из городских скверов. В процессе общения между ними возник конфликт, молодой человек изнасиловал и задушил девушку. Уточнялось, что между молодыми людьми была любовная связь, которая начала переходить в интимную близость, но школьница захотела остановиться. Это разозлило обвиняемого, и он изнасиловал девушку, а после — совершил убийство и спрятал тело в канализацию, чтобы избежать ответственности.

В ходе следственных действий россиянин указал криминалистам на канализационный люк, куда сбросил тело погибшей и рассказал обо всех обстоятельствах преступления.

10 октября мать школьницы заявила в полицию о ее пропаже. Она рассказала, что девочка сбежала из дома, и что это происходило регулярно. Сама женщина состоит на учете в правоохранительных органах из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. К поискам пропавшей школьницы подключились волонтеры и специальные службы.

Обнаружить тело удалось лишь через три дня. При осмотре выяснилось, что подростка задушили.