Тело российской школьницы нашли в канализации

В Московской области в канализационном колодце нашли тело пропавшей девятиклассницы. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает Telegram-канал Lifeshot.

По данным канала, об исчезновении школьницы в субботу, 10 октября, заявила ее мать. Она рассказала, что девочка сбежала из дома и что это происходило регулярно. Уточняется, что женщина состоит на учете в правоохранительных органах в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. К поискам пропавшей подключились волонтеры и специальные службы.

Обнаружить тело удалось лишь через три дня. При осмотре выяснилось, что подростка задушили.