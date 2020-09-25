Россиянку задушили и выбросили из окна

В подмосковном Солнечногорске задержан мужчина по подозрению в убийстве сожительницы на почве ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 22-летний гражданин одного из соседних государств 24 сентября поссорился 36-летней россиянкой. Во время конфликта мужчина задушил любовницу, после чего выбросил ее тело в окно квартиры, расположенной на втором этаже.

Следователь и криминалист провели осмотр места происшествия, подозреваемый допрошен. В ближайшее время будет решен вопрос о его аресте.

23 сентября сообщалось, что в городе Волжский Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в убийстве супруга. По версии следствия, 33-летняя россиянка в ходе ссоры зарезала 39-летнего мужа, а на следующий день расчленила его тело, упаковала в пакеты и спрятала в разных городских парках.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, спор между супругами разгорелся из-за того, что женщина задержалась на работе. В квартире в этот момент находились двое детей пары — трех и пяти лет.

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