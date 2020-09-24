Спрятавшим в трубу убитую россиянку полицейским вынесли приговор

Элистинский городской суд Республики Калмыкия вынес приговор троим бывшим полицейским, один из которых убил россиянку, а двое других помогли ему спрятать тело в трубе. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Подсудимый Л. признан виновным в убийстве местной предпринимательницы, которую он задушил в автомобиле вечером 30 мая 2019 года в ходе ссоры. После этого он попросил коллег Г. и Л., работавших участковыми полиции, помочь избавиться от тела. В ходе оперативно-розыскных мероприятий погибшую нашли в бетонированной трубе возле села Кегульта в 70 километрах от Элисты. В ходе следствия и судебного процесса Л. пытался переложить вину за убийство на своих сообщников, но присяжные не поверили в его версию.

Суд приговорил убийцу к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы, а также лишил звания старший лейтенант полиции. Участковых признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и укрывательстве преступления. Им назначено по два года лишения свободы в колонии-поселении. Также каждого из них оштрафовали на 80 тысяч рублей.

Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных.

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