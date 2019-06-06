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Полицейские убили россиянку и спрятали тело в трубе

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В Калмыкии задержали двоих участковых уполномоченных по подозрению в убийстве жительницы Элисты, третий их сообщник — тоже полицейский — объявлен в розыск. Об этом сообщает региональное управление СК.

По версии следствия, вечером 30 мая между женщиной и участковым Элисты произошел конфликт, в ходе которого полицейский задушил оппонентку. После чего он вызвал на подмогу еще двух участковых, и они вместе вывезли тело убитой с места преступления. Сообщники спрятали жертву.

31 мая в дежурную часть обратился родственник женщины и сообщил о ее пропаже, рассказала «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк. По словам мужчины, она ушла из дома и не вернулась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий тело женщины было обнаружено в бетонированной трубе возле села Кегульта в 70 километрах от Элисты.

По горячим следам была установлена причастность полицейских к исчезновению женщины. Двое подозреваемых задержаны. Решается вопрос об их аресте. Третий их подельник успел скрыться, его объявили в розыск.

«По решению руководства МВД России для оказания практической помощи в республике Калмыкия работает группа сотрудников Главного управления собственной безопасности министерства», — отметила Волк.

Подозреваемые уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

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