Российский полицейский случайно застрелил рыбака и сбежал

В Приморском крае российский полицейский во время охоты случайно застрелил рыбака и сбежал с места преступления. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в конце мая подозреваемый отправился на охоту в окрестности села Бровки. В какой-то момент, как ему показалось, он заметил животное и, прицелившись, открыл огонь. Когда он пошел посмотреть на результаты стрельбы, то увидел тело мужчины, который рыбачил в этих местах. Опасаясь проблем, полицейский скрылся с места преступления. Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что вместе со стрелком в ту ночь охотились два его товарища. Подозреваемый в убийстве является дежурным изолятора временного содержания. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Указанный сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.

13 июля сообщалось, что в Приморском крае двое бывших полицейских пойдут под суд за попытку скрыть случайное убийство на охоте.

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