Российские полицейские пойдут под суд за случайное убийство на охоте

В Приморском крае двое бывших полицейских пойдут под суд за попытку скрыть случайное убийство на охоте. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 25 октября 2019 года обвиняемые, несмотря на запрет, отправились поохотиться на крупных животных в Кавалеровском районе. Их машину заметил местный житель, который также занимался незаконным промыслом животных. Он принял браконьеров за сотрудников охотнадзора и затаился. Находившиеся в машине увидели тень в кустах и приняли человека за животное, а хромированные элементы мотоцикла спрятавшегося — за блеск глаз дикого зверя.

Один из браконьеров открыл люк на крыше автомобиля, попросил подать ему ружье и произвел прицельный выстрел. Позже выяснилось, что гладкоствольное оружие, из которого производился выстрел, было незаконно приобретено стрелком. Затем стрелявший и двое сопровождавших обнаружили, что вместо животного убили человека. Они с целью скрыть преступление погрузили тело и мотоцикл в багажник и отвезли на берег водохранилища. Там технику утопили, а тело закопали.

Когда тело нашли, полицейские попытались сбить следствие с толку и сделать виновным в убийстве отца одного из них. Для этого приобрели неисправный автомобиль, оформили его на пожилого мужчину и с помощью эвакуатора переместили его в лес недалеко от места убийства. Так хотели отвезти подозрение от машины сотрудника, в которой все трое находились в момент смертельной стрельбы.

Отец одного из сотрудников взял вину на себя и подтвердил следователям, что автомобиль его, он охотился сам, случайно убил человека и спрятал его тело. Несмотря на активное противодействие, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Бывшие полицейские обвиняются сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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