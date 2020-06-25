Обыск у застреленного при штурме росгвардейцами россиянина признали незаконным

Обыск у застреленного при штурме сотрудниками Росгвардии россиянина Владимира Таушанкова из Екатеринбурга признан незаконным. Об этом в четверг, 25 июня, со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его данным, 3 июня, через четыре дня после гибели Таушанкова Кировский районный суд вынес решение о незаконности проведенного обыска. Ознакомиться с ним вошедшему в дело адвокату удалось только сейчас. Выяснилось, что следователь городского отдела полиции № 2 не привлекала к обыску понятых или хозяев квартиры, ссылаясь на опасность со стороны Таушанкова.

Согласно действующему законодательству, обыск в квартире требует санкции суда. Следователь может провести его без санкции только в неотложном случае и впоследствии легализовать свои действия через суд. Но судьи сочли обыск в квартире убитого безосновательным — четыре украденных рулона и нож уже были изъяты к моменту проведения обыска. Кроме того, суд признал незаконными такие действия в отсутствие других жильцов квартиры и понятых.

Вечером 31 мая с заявлением в полицию обратились продавцы магазина обоев и сообщили о воре, который украл четыре рулона общей стоимостью восемь тысяч рублей. Позже полицейские установили личность и адрес подозреваемого — Владимира Таушенкова. Бойцы СОБРа начали штурм квартиры, выломали дверь и застрелили россиянина, оказавшего активное сопротивление. Из квартиры были изъяты два ножа, арбалет, газовый баллончик и автомат для страйкбола.

Позже Следственный комитет России завел в отношении убитого уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru