Бойцы спецназа застрелили россиянина после штурма его квартиры

В Екатеринбурге проводится проверка в связи с применением оружия бойцами спецназа во время штурма квартиры, в результате чего был застрелен ее хозяин. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, подозреваемый украл обои в магазине и скрылся, прохожие пытались его задержать, он стал угрожать им ножом. Установив личность мужчины, полицейские заблокировали его в квартире. Вооруженный ножом подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, и они были вынуждены применить табельное оружие. По предварительным данным проверки, действия силовиков признаны правомерными.

Вечером 31 мая с заявления в полицию обратились продавцы магазина обоев и сообщили о воре, укравшем четыре рулона стоимостью восемь тысяч рублей, уточняет издание E1.ru. Когда подозреваемый заперся в квартире, правоохранители вызвали к месту происшествия его отца, чтобы тот уговорил сына сдаться и открыл входную дверь. В этот момент мужчина вышел на лестничную площадку и брызнул из газового баллончика в лицо оперуполномоченному, причинив ему химический ожог. В полночь бойцы СОБРа начали штурм квартиры, выломав дверь, тогда хозяин набросился на них с ножом и автоматом, и был убит.

Из квартиры изъяты два ножа, арбалет, газовый баллончик и автомат для страйкбола.

Отец убитого мужчины заявляет, что его сын ничего не крал. Во время разговора тот ему сказал, что заплатил за обои, а затем за ним погнались какие-то бандиты. Его сына застрелили потому, что он брызнул из баллончика в сотрудников СОБРа, считает отец погибшего.

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