Cбежавшему с табельным пистолетом российскому полицейскому смягчили приговор

Ставропольский краевой суд смягчил приговор полицейскому Азамату Эбзееву из Карачаево-Черкесии, сбежавшему с табельным пистолетом и находящемуся в настоящее время в розыске за избиение пастухов. Об этом сообщает правозащитная организация «Общественный вердикт» в своем Telegram-канале.

Полицейскому заменили пятилетний срок в колонии общего режима на условное наказание. Эбзеева судили за превышение должностных полномочий с применением насилия, но он не явился на заседание в Изобильненский суд Ставропольского края и скрылся. Ему дали пять лет заключения.

Летом 2013 года десять полицейских из Усть-Джегутинского отдела МВД по Карачаево-Черкесской Республике на нескольких КАМАЗах вывезли из Ставропольского края стадо коров стоимостью более миллиона рублей. При этом силовики избили пастухов и бросили в поле. Впоследствии уголовное дело возбудили только в отношении двоих: Азамата Эбзеева и его начальника. После этого полицейские снова задержали и избили потерпевших, требуя отказаться от показаний. Во время судебного процесса Эбзеев продолжал работать в полиции и носить табельное оружие.

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