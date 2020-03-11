Силовые структуры
 
Последние новости
Меркель предрекла заражение коронавирусом большей части населения
В КПРФ объяснили отказ проголосовать за поправки в Конституцию
Демократы задумали вывести Сандерса из президентской гонки
Тысячу россиян поместили на карантин в Москве
Украина объявила карантин из-за коронавируса
Белоруссия нашла выгоду в проблемах России
100-летнее судно ВМФ России привлекли к боевой подготовке
Иностранные туристы отказались от поездок в Москву из-за механизма самоизоляции 
Обозначены сроки решения судьбы Олимпиады-2020
Шнуров посвятил стихотворение отмене ограничений президентских сроков Путина
Новости партнеров

Российский полицейский грабил почтальонов и разыскивал сам себя

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

В Екатеринбурге командир взвода ДПС Михаил Кислицын грабил почтальонов и разыскивал сам себя. Об этом в среду, 11 марта, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Кислицын был уволен из правоохранительных органов в 2019 году: суд приговорил его к трем годам условно за получение взяток. Он требовал по 40 тысяч рублей за «крышевание» нарушителей большегрузных перевозок. В настоящее время экс-полицейский арестован за нападение на почтальонов. По словам собеседника агентства, предварительно было установлено четыре эпизода вооруженного нападения: три из них были совершены в тот период, когда Кислицын служил в полиции, а один — после увольнения.

Кроме того, установлено, что было похищено порядка 700 тысяч рублей. «Полицейские с ног сбились, искали ВАЗ-2114, на котором ездили налетчики. И Кислицын был в группе поиска. Получается, он искал сам себя», — рассказал собеседник издания.

9 марта сообщалось, что в селе Дульдурга (Забайкальский край) полицейский избил учительницу, которая помешала ему лопать воздушные шарики во время праздника в сельском кафе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Урале полицейский нападал на почтальонов и после разыскивал сам себя
Лопавший воздушные шарики российский полицейский избил мешавшую ему учительницу
Избиение россиянки полицейским объяснили ее эмоциональностью
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня

Блестящие стволы

Банда «фантомасов» грабила банки с самодельными автоматами и держала в страхе советский город
14:53Сегодня

Контрабандисты растворяли кокаин в роме и поставляли его в Россию

13:43Сегодня

Педофил напал на российскую школьницу в примерочной торгового центра

13:32Сегодня

Воровская жена Даниелла Корлеоне получила от российских зэков два миллиона евро

Силовые структуры00:02 9 марта

«Пошли большие деньги — появились трупы»

Чеченские бандиты охотились на бизнесменов по всему миру. Тела своих жертв они растворяли в кислоте
13:24Сегодня

Российские полицейские строили начальнику баню вместо работы

12:27Сегодня

Ударивший Голунова полицейский извинился в суде

10:54Сегодня

Ключевого свидетеля по делу о террористическом сообществе убили ножом в сердце

Силовые структуры00:02 5 марта
Рауф Арашуков

«Тут как в хорошем европейском зоопарке»

Арестованный сенатор Арашуков — о жизни в СИЗО, интересных сокамерниках и кознях врагов
19:46 9 марта

Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области

10:31Сегодня

Пожизненно осужденный убил в российской колонии последнего секс-маньяка СССР

07:44Сегодня

Российские СИЗО предложили сделать менее брутальными

Россия
Конституционную поправку о детях скорректируют
Таисия Шеремет«Мне каждый день желают скорее сдохнуть»
Страдающие редкой болезнью россияне задыхаются без импортных лекарств. Зачем их обрекают на смерть?
В Москве выпало рекордное количество осадков
Число заразившихся коронавирусом в России выросло
В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы инфекции
Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать 9 мая
«Оттуда только успевали выносить трупы»
 
«На восемь градусов потеплело — сумасшедшая цифра»
Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов
Все материалы
Мир
Эрдоган предупредил о «еще более мощном ударе» по Сирии
Италию закрыли на карантин по коронавирусу
В стране закрыты границы, школы и введен запрет на перемещение
F-16 разбился в столице Пакистана
«Мы получим все ответы»
В Нидерландах начинается процесс по крушению «Боинга» в Донбассе. Что от него ждет Россия?
Великобритания арестовала недвижимость Назарбаевых на 100 миллионов долларов
«Эрдоган не может просто уйти»
Почему Турции так нужен Идлиб и как США повлияют на ситуацию в Сирии
В суде по MH17 рассказали о русских солдатах и сотрудниках ФСБ рядом с «Буком»
Все материалы
Бывший СССР
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
«Собирали лайки вместо денег»
Рекордный рейтинг Зеленского рухнул. Власти Украины не справились с его обещаниями
На Украине забросали камнями поезд в Москву
Парламент Азербайджана впервые возглавила женщина
На Украине сменилось правительство
Зеленский уволил министров из-за скандала с прослушкой и миллиардных долгов перед шахтерами
В Белоруссии выявили три новых случая коронавируса
Прекратил шатания
Лукашенко поменял отношение к Москве. Теперь в Белоруссии преследуют участников акций против России
Все материалы
Экономика
Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за обвала нефти
Время краха
Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе Нью-Йорк — Москва
Цены на нефть обрушили курс рубля
Стоимость нефти Brent упала почти на треть. Курсы доллара и евро резко подскочили всего за один день
Глава ВР Бернард Луни стал кандидатом в совет директоров «Роснефти»
России предсказали сохранение дешевых кредитов
Все материалы
Силовые структуры
Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области
Блестящие стволы
Банда «фантомасов» грабила банки с самодельными автоматами и держала в страхе советский город
Пожизненно осужденный убил в российской колонии последнего секс-маньяка СССР
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Российские СИЗО предложили сделать менее брутальными
«Пошли большие деньги — появились трупы»
Чеченские бандиты охотились на бизнесменов по всему миру. Тела своих жертв они растворяли в кислоте
Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток
Все материалы
Наука и техника
Apple разрешила протирать iPhone
Выявлены новые симптомы коронавируса
США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу
Решена 70-летняя загадка молекулы со структурой в 126 измерениях
Натуральный сексизм
Чем объясняется ранняя смерть мужчин и как в этом замешаны женские хромосомы
Все материалы
Спорт
Макгрегор назвал друга Нурмагомедова кретином за недовольство женскими боями
Рика Кихира«Она не даст нашим девчонкам покоя»
Рика Кихира — звезда японского фигурного катания. Способна ли она остановить учениц Тутберидзе?
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Йоэль Ромеро«И это по-вашему чемпион?»
Скандал в главном бою и невероятная рубка в женском поединке — итоги UFC 248
Главу UFC шокировало поведение претендента на пояс в клетке
Иван Удодов«Этот человек восстал из мертвых»
Как советский тяжелоатлет выжил в немецком концлагере, а потом выиграл золото Олимпиады
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
Все материалы
Культура
Рэпера Моргенштерна доставили в больницу
Энрике Иглесиас «Мне очень не хочется верить в ад»
Энрике Иглесиас об Анне Курниковой, русском имени для ребенка и Билли Айлиш
Билли Айлиш показала полуобнаженное тело в знак протеста против бодишейминга
Что-то с памятью моей
Премьер-фетишист, суд над свиньей и пакт о забвении: что показали на лучшем кинофестивале России
Новый фильм Marvel призвали бойкотировать из-за сцены поцелуя двух геев
Такие ноги-ноги
Как провокация и части тела помогли французу стать легендой фотографии
Дочь Заворотнюк прокомментировала состояние актрисы
Все материалы
Интернет и СМИ
Шевченко попросил Кадырова защитить жертв нападения в Чечне
Взрослые в порядке
Как миллениалы изменили отношение всего мира к порно и спасли его от исчезновения
Гузеева обнаружила бывшую возлюбленную героя и отменила итоги шоу
«Это ужасная и тяжелая жизнь»
Популярная российская юмористка — о женщинах в стендапе и шутках про маленький член
Соловьев предрек создание нового типа экономики в России и призвал не истерить
«Пролить свет на темную сторону»
 
Эксперт призвал перестать использовать Telegram из-за рисков безопасности
Все материалы
Ценности
Мод ВагнерСиняя болезнь
Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
49-летняя женщина бросила работу сиделки и разбогатела на откровенных фото
Тэдди«У русских и так много проблем»
Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье
На обложке популярного российского издания появилась трансгендерная героиня
Жертва моде
Белье напоказ, БДСМ и похмельные наряды: как прошла Неделя моды в Париже
Маски от коронавируса превратили в модный аксессуар
Партнерский материал
Ароматный бунт
Он создал одеколоны с секретными нотами и изменил представление о парфюмерии
Все материалы
Путешествия
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
Редчайшее зрелище: «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» под всеми парусами в Южной Атлантике «Мечта великая и почти нереальная»
Каково это — отправиться на другой конец света ради приключения на российском паруснике
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Все материалы
Из жизни
Религиозная женщина 12 лет не могла заняться с мужем сексом из-за ужасной боли
Танцы с костями
Жители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
Непьющая девушка постоянно пьянела из-за редкой болезни
«Здесь люди уважают себя и свой труд»
История россиянки, которая переехала с тремя детьми на родину мужа — в Болгарию
Редчайшего черного леопарда впервые сняли на видео
«Сейчас людьми двигает выгода»
Почему жители одной из богатейших стран мира уезжают в пустыню пасти верблюдов
Спасенный черепашонок подрос, два года пересекал океан и достиг родного гнезда
Все материалы
В России появился обновленный Mitsubishi Outlander
Длительный тест Toyota Camry 3.5: часть 2
Находим минусы, считаем расходы, и беспокоимся за судьбу главного бизнес-седана всея Руси
Появились подробности о рамном внедорожнике Haval для России
Самые быстрые Alfa Romeo
15 спорткаров Alfa Romeo для дорог общего пользования
Раскрыты детали о новом Toyota Highlander для России
Разбираемся в названиях спецверсий Jeep
Что такое Night Eagle, где пролезет Trailhawk, и при чем здесь река Рубикон?
Автосалон в Нью-Йорке отложен из-за коронавируса
Все материалы
Дом
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Попали в переделку
Пустыри и свалки превратили в модные места. Их можно встретить по всей России
Жители США проснулись в обледеневших домах
«Кто-то скажет, что мы зажрались»
Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках
Российский пенсионер из-за долгов за услуги ЖКХ пригрозил взорвать дом
Из бревна и балок
Дом-паразит, школа-НЛО и инновационная землянка — лучшие здания мира в 2020 году
Российские коммунальщики спрятали снег под припаркованные автомобили
Все материалы
Нацпроекты
В итальянской пасте нашли пользу для здоровья россиян
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Более 100 километров федеральной трассы отремонтируют
Жителей российского региона привлекут к нацпроекту «Культура»
Все материалы