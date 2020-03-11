Российский полицейский грабил почтальонов и разыскивал сам себя

В Екатеринбурге командир взвода ДПС Михаил Кислицын грабил почтальонов и разыскивал сам себя. Об этом в среду, 11 марта, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Кислицын был уволен из правоохранительных органов в 2019 году: суд приговорил его к трем годам условно за получение взяток. Он требовал по 40 тысяч рублей за «крышевание» нарушителей большегрузных перевозок. В настоящее время экс-полицейский арестован за нападение на почтальонов. По словам собеседника агентства, предварительно было установлено четыре эпизода вооруженного нападения: три из них были совершены в тот период, когда Кислицын служил в полиции, а один — после увольнения.

Кроме того, установлено, что было похищено порядка 700 тысяч рублей. «Полицейские с ног сбились, искали ВАЗ-2114, на котором ездили налетчики. И Кислицын был в группе поиска. Получается, он искал сам себя», — рассказал собеседник издания.

9 марта сообщалось, что в селе Дульдурга (Забайкальский край) полицейский избил учительницу, которая помешала ему лопать воздушные шарики во время праздника в сельском кафе.

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