Избиение россиянки полицейским объяснили ее эмоциональностью

Полицейский ударил жительницу Москвы Дарью Сосновскую в живот на несанкционированной акции 10 августа 2019 года, чтобы не допустить противоправных действий. Об этом сообщила адвокат девушки Татьяна Молоканова, передает РИА Новости.

В письме начальник отдела охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий УВД по ЦАО Александр Махонин написал, что Сосновская во время акции вела себя эмоционально и агрессивно. По его словам, девушка увидела, что полицейский уронил дубинку и тянется к ней, и широко шагнула, чтобы «успеть наступить на дубинку и руку сотрудника полиции».

Махонин объяснил, что полицейский сначала толкает ногу, и только потом толкает в область живота. Он указал, что там, где избили Сосновскую, не задерживали граждан.

После несанкционированного митинга 10 августа 2019 года в центре Москвы в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как двое полицейских ведут Сосновскую под руки, а третий наносит удар кулаком в живот. 14 августа Сосновскую госпитализировали, у нее обнаружили сотрясение головного мозга и отправили лечиться амбулаторно. В сентябре в Росгвардии сообщили, что оказывают содействие Следственному комитету в рассмотрении жалобы Сосновской.

После согласованного митинга на проспекте Сахарова 10 августа некоторые протестующие начали собираться в центре Москвы у памятника героям Плевны. Они якобы устроили несанкционированную акцию и перекрыли дорогу на Маросейке. В итоге полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 136 человек.

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