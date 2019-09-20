В Росгвардии сообщили о возможном наказании для избивших девушку бойцов

Росгвардия оказывает содействие Следственному комитету России (СКР) в рассмотрении жалобы Дарьи Сосновской, получившей удар в живот при задержании на акции оппозиции в Москве. Об этом в пятницу, 20 сентября, в пресс-службе ведомства сообщили «Интерфаксу».

Если вина соответствующих должностных лиц будет установлена, то их привлекут к ответственности в рамках действующего законодательства, отметили в ведомстве.

О том, что СКР передал рассмотрение жалобы Сосновской в Росгвардию, ранее сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

10 августа в центре столицы состоялся санкционированный митинг. После его окончания некоторые протестующие начали собираться в другом месте, устроив беспорядки и перекрыв дорогу на Маросейке. Позже в сети появился видеоролик, на котором один из полицейских ударилучастницу акции Дарью Сосновскую в живот. Пострадавшая подала в Следственный комитет заявление, в котором указала, что ее также ударили по голове около автозака.

12 августа в Росгвардии заявили, что сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не служит в данном ведомстве.

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