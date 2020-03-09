Лопавший воздушные шарики российский полицейский избил мешавшую ему учительницу

В селе Дульдурга (Забайкальский Край) полицейский избил учительницу, которая помешала ему лопать воздушные шарики во время праздника в сельском кафе. Об этом прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов сообщил изданию «Чита.ру».

По данным следствия, 5 октября 2019 года учителя отмечали День учителя в кафе «Золотой дракон». В это время в соседнем кафе полицейские праздновали День работников уголовного розыска, но потом переместились в «Золотой дракон». Там один из сотрудников МВД стал лопать воздушные шарики.

Как рассказал прокурор Иванов, в какой-то момент одна из учительниц сделала полицейскому замечание и попросила оставить шарики в покое. Но когда женщина пошла на танцпол, сотрудник полиции нанес ей удар по лицу, схватил за волосы и потащил к выходу их кафе. При этом коллеги стража порядка не стали вмешиваться в ситуацию, а избиение остановили учителя.

В итоге напавший на учительницу полицейский сбежал из кафе, а потерпевшая поначалу не хотела писать заявление: она ждала, что ее обидчик извинится перед ней, но этого не случилось. В результате по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 116 («Побои») УК РФ.

Прокурор Иванов также отметил, что теперь на учительницу давят родственники напавшего на нее полицейского, руководство школы и районная администрация. Все они пытаются убедить женщину, что сотруднику МВД необходимо сохранить работу. «Лично я не вижу смысла сохранять карьеру сотруднику, который бьет граждан по таким малозначительным поводам, как замечание из-за шариков», — резюмировал Иванов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru