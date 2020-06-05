На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, возбуждение уголовного дела по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») стало результатом доследственной проверки. Следователи выяснили, что применение оружия при задержании было обусловлено агрессией нападавшего, который высказывал угрозы полицейским и размахивал ножом. При этом он распылил газ в лицо одному из сотрудников полиции. При очередной вспышке агрессии он замахнулся ножом на сотрудника правоохранительных органов, из-за чего был открыт огонь.

3 июня сообщалось, что 27-летний Таушанков совершил нападение на хозяйственный магазин в Екатеринбурге, откуда похитил четыре рулона обоев. Видео потасовки с персоналом торговой точки попало на видео.

Установив личность мужчины, полицейские заблокировали его в квартире. Переговоры, в том числе с участием отца подозреваемого, закончились неудачно. Вооруженный ножом подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, вследствие чего было применено табельное оружие. Из квартиры изъяли два ножа, арбалет, газовый баллончик и автомат для страйкбола.

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