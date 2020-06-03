Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Разбойное нападение 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова на хозяйственный магазин в Екатеринбурге попало на видео. Это случилось перед боем с полицией в ходе которого он был убит спецназом. Ролик инцидента публикует Telegram-канал URA.RU.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как подозреваемый, схватив четыре рулона обоев, бежит из магазина. В погоню устремляется сотрудник торговой точки. Завязывается драка. На помощь сотруднику приходят еще два человека. Тогда Таушанков вынимает нож. Размахивая и угрожая им, он отбирает ранее украденные обои у охранника и сбегает с места происшествия с рулонами под мышкой.

1 июня сообщалось, что установив личность мужчины, полицейские заблокировали его в квартире. Вооруженный ножом подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, и применили табельное оружие.

Позже в Росгвардии объяснили, что подозреваемый направил на бойцов спецназа внешне похожий на автомат предмет, при этом высказывал им угрозы и вел себя агрессивно, поэтому силовики восприняли ситуацию как реально опасную и приняли решение стрелять на поражение. В квартире была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. В ходе следствия будет выясняться, с какой целью подозреваемый планировал их использовать.

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