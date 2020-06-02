Росгвардия объяснила гибель россиянина во время штурма квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина во время штурма квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, гражданин, который закрылся в квартире, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. К тому же его пытались задержать после совершения «не какого-то мелкого преступления, мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкого — разбойное нападение», в ходе которого угрожал ножом персоналу магазина.

«После безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого, который ушел в квартиру и долгое время от него не было известий, что могло свидетельствовать о, возможно, еще одном преступлении. В такой экстремальной ситуации было принято решение о проведении спецоперации», — сказал Грибакин. По его словам, подозреваемый направил на бойцов спецназа внешне похожий на автомат предмет, при этом высказывал им угрозы и вел себя агрессивно, поэтому силовики восприняли ситуацию как реально опасную и приняли решение открыть огонь по гражданину.

В квартире была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. В ходе следствия будет выясняться, для каких целей подозреваемый планировал их использовать.

Отец убитого мужчины заявлял, что его сын ничего не крал. Во время разговора тот ему сказал, что заплатил за обои, а затем за ним погнались какие-то бандиты. Его сына застрелили потому, что он брызнул из баллончика в сотрудников СОБРа, считает отец погибшего.

31 мая продавцы магазина в Екатеринбурге вызвали полицию после того, как мужчина с ножом напал и похитил обои. Он прибежал в свою квартиру и забаррикадировался там. Его застрелили во время штурма.

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