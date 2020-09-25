Россиянин обезглавил мать по велению демонов

Житель Подмосковья обезглавил мать после того, как на убийство его якобы подговорили демоны в голове. Об этом пишет «МК».

Происшествие случилось 23 сентября в частном доме одного из микрорайонов городского округа Химки. 22-летний молодой человек проживал с 46 летней матерью и 66-летним отцом. В день убийства мужчина уехал по своим делам.

В обед глава семьи уже направлялся в сторону дома, когда ему на мобильный телефон позвонил сын, взволнованный и путающийся в словах. Он рассказал отцу, что только что убил мать. Тогда мужчина позвонил в полицию и рассказал о странном звонке.

Вместе с прибывшими на место трагедии полицескийми мужчина зашел в дом и обнаружил тело жены и плачущего рядом сына. Молодой человек плакал и повторял, что не хотел никого убивать, но голоса в голове заставили его совершить этот ужасный поступок.

По словам родственников, молодой человек ранее не проявлял агрессию. Два года назад парень пережил душевную травму, от которой не мог оправиться самостоятельно, и специалисты прописали ему антидепрессанты. На фоне приема таблеток юноша стал жаловаться родителям, что порой слышит голоса.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». «В ближайшее время задержанному будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости.

Ранее житель Новой Москвы убил мать, а потом покончил с собой из-за строительства дороги, которая должна была пройти через их участок в СНТ «Родник 1» в поселении Десеновское. В предсмертной записке россиянин написал, что обращался в суд и различные инстанции, чтобы направление дороги было изменено, и семья сохранила дом. Результатов это не принесло. Мужчина сообщил, что не может морально пережить предстоящий снос жилья.