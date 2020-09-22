Шестилетний ребенок вызвал скорую и спас раненного грабителями отца

Ребенок из американского города Блумфилд, штат Индиана, самостоятельно вызвал спасателей после того, как вооруженные грабители убили его мать и ранили отца. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Вечером в четверг, 17 сентября, глубоко религиозный владелец кровельного бизнеса Джонатан Хохстетлер (Jonathan Hochstetler) возвращался домой после поездки по работе, когда в районе города Индианаполис у его трейлера спустило колесо.

Его 40-летняя жена Вильма (Wilma Hochstetler) вместе с шестилетним сыном Брэдоном (Bradon) отправилась к нему на помощь. Пока пара чинила колесо, около 1:50 ночи к ним подошли двое вооруженных мужчин и отобрали кошельки и мобильный телефон. Нападавшие собирались скрыться, но затем развернулись и выстрелили в Хохстетлеров. Они убили Вильму и ранили Джонатана в шею. Брэдон, который спрятался в грузовике, смог найти оставшийся мобильный телефон и вызвать скорую помощь.

Отец Джонатана Сэмюэль Хохстетлер (Samuel Hochstetler) рассказал, что его сын перенес две хирургических операции. Ему повезло, что его не парализовало. «Он сказал, что спокоен и не зол на этих мужчин. Я тоже прощаю двух убийц. Месть породит только больше насилия», — заявил американец.

У Вильмы остались четверо детей. Друг семьи Эндрю Ютзи (Andrew Yutzy) рассказал, что супруги были вместе с детства и жили счастливой семейной жизнью. «Они были в одной церковной молодежной группе и оба были застенчивы. Они всегда были готовы буквально последнюю рубашку снять, чтобы помочь другим», — сообщил Ютзи.

Ранее сообщалось, что восьмилетний Харли Фокс (Harlee Fox) из британского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, самостоятельно вызвал врачей и оказал первую помощь потерявшей сознание матери. Он позвонил в службу спасения и под руководством оператора службы уложил женщину в необходимую для восстановления позу, запрокинув ей голову таким образом, чтобы ничто не мешало дыханию.